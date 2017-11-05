Отца-педофила осудили в Ростове



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В Ростове осудили мужчину, надругавшегося над собственным сыном.



На момент совершения преступления мальчику не было и четырёх лет, его отцу – 26. Как установило следствие, а впоследствии и суд, 30 декабря 2014 года мужчина принял наркотики, а часть дозы он оставил на видном для ребёнка месте.



Малыш принял наркотическое вещество, после чего потерял сознание. Воспользовавшись беспомощностью мальчика, его отец совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера.

- Суд признал подсудимого виновным и приговорил к 12 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.



Кроме того, суд назначил виновному 1 год ограничения свободы.