Оппозиционера Александра Аверина, задержанного на границе в Ростовской области, суд поместил под стражу



13 апреля Матвеево-Курганский районный суд заключил под стражу сопредседателя «Другой России» Александра Аверина. Оппозиционер арестован на два месяца.



Как сообщает пресс-служба партии, доказательством вины задержанного послужил отпечаток среднего пальца левой руки. При этом соратники Аверина утверждают, что процедура снятия отпечатков не зафиксирована в материалах дела, а в документах нет информации, с какого места оружия он снят. Также отсутствует видеосъемка досмотра и изъятия пистолета и патронов.

- Произвол в оформлении дела привёл к тому, что понятой, который должен был видеть момент изъятия оружия из сумки Аверина, отказался подписывать протокол, - прокомментировали в партии. - Второй понятой, чья подпись стоит в протоколе, при изъятии не присутствовал.



При этом суд исключил из инкриминируемых деяний статью «Покушение на контрабанду».



Напомним, сопредседатель партии «Другая Россия» Александр Аверин был арестован 7 апреля на границе ДНР с Россией в Ростовской области. По информации донского пограничного управления, у него были изъят пистолет Макарова со снаряженным магазином. Экспертиза показала, что оружие является боевым. Однопартийцы Аверина утверждают, что оружие одному из их лидеров было подкинуто с целью подрыва деятельности партии.