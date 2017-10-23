Огромные светящиеся цифры – 2018 – появятся в Ростове к Новому году





Композиция из четырёх светящихся цифр – 2018 – появится в Ростове к Новому году. Её установят на пересечении Большой Садовой и переулка Соборного.



Конкурс на покупку композиции объявило Управление наружной рекламой города. Согласно технической документации цифры «2», «1» и «8» должны представлять собой 2,6-метровый алюминиевый каркас со светодиодами под оргстеклом. Ноль должен быть выполнен в виде арки, сияющей неонами, высотой в 3,6 метра и украшенной хвойной гирляндой с декоративными шишками и ягодами. Вся композиция будет излучать «белый тёплый» свет. Общая длина конструкции составит порядка 10 метров, ширина - 3 метра, высота - около 3,7 метра.



Максимальная цена контракта - 790 980 рублей. Подрядчик должен установить конструкцию до 1 декабря и демонтировать до 1 февраля.



Напомним, ранее ведомство объявило конкурс на поставку металлофлажных конструкций, объёмно-пространственных композиций, в том числе фигур медвежат. А управление культуры Ростова ищет подрядчика, который поставит светодиодные ёлки. К празднику город также украсят панно на фасадах зданий, вертикальные и горизонтальные растяжки, подвесы, флажные конструкции на опорах электротранспорта.