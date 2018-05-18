Обманутые дольщики Ростова просят не мешать строительству социального жилья





Обманутые дольщики донской столицы выступили с инициативой. Горожане требуют прекратить всяческие провокации, связанные с планируемым строительством в районе Александровской рощи. Соответствующую петицию на портале «Активный ростовчанин» разместил обманутый дольщик Александр Попов. Мужчина требует немедленно прекратить препятствовать строительству нового микрорайона, в котором часть квартир будет передана обманутым ранее дольщикам.

«За 15 лет в статусе «обманутых» мы стали разбираться во всем этом деле не хуже профессионалов. Понимаем, что разговоры про вырубку Александровской рощи – это чистой воды провокация. Ведь дома появятся рядом с ней, на её территорию никто не претендует», - пишет автор петиции. - Мы говорим спасибо властям региона за то, что нашлось решение, которое уже в следующем году позволит решить нашу проблему. Мы поддерживаем строительство нового ЖК на улице Вересаева, в районе Александровской рощи. Ведь 5% всех площадей застройщик передаст нам – обманутым дольщикам».



Отметим, что сейчас в донской столице насчитывается около 1 700 обманутых дольщиков. Многие из них ждут своё жилье больше 15 лет. Некоторым приходится платить ипотеку за несуществующие квадратные метры и жить при этом практически на улице. Часть дольщиков так и не дожили до дня переезда в собственные квартиры.



Недавно стало известно, что пострадавшие участники долевого строительства получат жилье на улице Вересаева в районе Александровской рощи. Там будет строиться новый микрорайон. Ростовские власти нашли инвестора для этого проекта. Сейчас рассматривается участок по улице Вересаева. Это 36 гектаров, расположенных возле Александровской рощи. Саму Александровскую рощу, занимающую 18 гектаров, сохранят и благоустроят. Там в рамках проекта по формированию комфортной городской среды появится новый парк. Предполагается, что в зоне отдыха будут места для прогулки, детские площадки, арт-объекты, садовая мебель. Кроме того, в парке оборудуют специальные зоны для пикников и спортивных состязаний, в том числе футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола и два гимнастических комплекса и велодорожки.



Однако оппозиционно настроенные активисты выступают против застройки в этом районе. Таким образом некоторые из них пытаются набрать политические очки.

«Мы считаем, что от строительства выиграют все: мы получим долгожданные квартиры, а жители Александровки - современный облагороженный парк, новый детский сад, школу и прогулочные зоны. Мы не эгоисты и готовы внести свой вклад в экологию и чистоту родного города. Будем высаживать новые деревья и выходить на субботники. Однако сами себе мы квартиры не построим! Мы требуем прекратить любые провокации по поводу строительства на Вересаева! Людям – квартиры, деревьям – парки!» - отмечает Александр Попов.