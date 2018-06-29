Не просто жилье, а комфортная и безопасная среда обитания: новый микрорайон возведут в Ростове



К 2022 году в Ростове на улице Оганова появится новый микрорайон — ЖК «Сокол на Оганова». Первый камень крупномасштабного проекта будет заложен уже в этом году.



Застройкой участка площадью более 7,5 гектара, на котором когда-то располагалась воинская часть, займется ООО «Галактика». В числе реализованных проектов застройщика - не только десятки многоэтажных жилых домов, но и объекты социального назначения, а также коммерческая недвижимость. ООО «Галактика» зарекомендовала себя как надежную и уверенно развивающуюся компанию, выполняющую все свои обязательства перед дольщиками и подрядчиками качественно и вовремя. В настоящее время бизнес-план по застройке ныне пустующего участка уже одобрен, начало строительства запланировано на осень 2018 года.



В последние несколько лет в этой части города новое жилье не строилось, слабо развивалась и инфраструктура. Именно поэтому застройщиком принято решение комплексного подхода к проекту. Возведение нового жилого комплекса станет отправной точкой для развития этой территории города. В микрорайоне появится детский сад на 120 мест, центр дневного пребывания детей, где для юных жильцов комплекса организуют полезную занятость: уроки пения и изобразительного искусства, спортивные секции, различные кружки. Район обзаведется спортивным комплексом с 25-метровым плавательным бассейном и современным оздоровительным центром, где прием будут вести как врачи общей практики, так и педиатры. Кроме того, застройщик обустроит несколько зон отдыха и откроет игровые площадки.



— Мы планируем построить жилой комплекс, который включает в себя шесть жилых 16-17-этажных домов. По проекту в нем будут проживать около трех тысяч человек. Но мы не ограничимся только строительством жилья. Выбирая свое будущее место жительства, семья (а такие покупки чаще всего являются семейными) смотрит, насколько обустроен район, в котором она собирается поселиться. Вот почему мы решили вложить средства не только в дома, но и в социальную инфраструктуру, — рассказал генеральный директор ООО «Галактика» Арутюн Сурмалян.



Одним из главных приоритетов застройщика является безопасность. Во многих других жилых комплексах этот фактор не учтен, однако «Галактика» предусмотрела и его. В ЖК построят участковый пункт полиции, оснащение которого детально согласуют с органами МВД. Впоследствии он будет безвозмездно передан на баланс ведомства, равно как и все социальные объекты будут переданы на баланс города.



Компания позаботилась не только о защите жильцов, но и о безопасном пересечении улицы Оганова, которая является магистральной: более 100 миллионов рублей потратят на строительство надземного пешеходного перехода. Поскольку проезжая часть все время загружена легковыми автомобилями и грузовым транспортом, опасности подвергаются в первую очередь школьники, чей путь к учебным заведениям лежит через оживленную магистраль. Надземный переход решит эту проблему. Кроме того, он станет первой в Ростове конструкцией подобного рода, оборудованной не только лестничными маршами и пандусами для людей с ограниченными возможностями, но и лифтами.



— Конечно, я понимаю, что все эти социальные и инфраструктурные инвестиции окупятся нескоро. Но это важная часть безопасности и комфорта для проживания в комплексе. И я готов нести эту социальную нагрузку, — делится Арутюн Сурмалян. — Для меня очень важно, чтобы такой важный и большой шаг, как покупка жилья, стал для человека и большой радостью. На это нацелена моя команда.



Кстати, кроме всего перечисленного, в планы застройщика входит обустройство сквера и памятника артиллеристам батареи Героев СССР Сергею Оганову и Сергею Вавилову, отважным воинам Отчизны, славой вечной покрывшим себя в боях под Ростовом осенью 1941 года.



О парковке для автомобилей жителям «Сокола на Оганова» переживать тоже не придется. Во-первых, проект предусматривает более 500 парковочных мест во дворах домов. Во-вторых, в ЖК будут возведены две современные многоуровневые парковки, в которых установят пассажирские лифты для удобства пользователей. Машиноместо можно будет как купить, так и арендовать по очень доступным ценам.



Новый жилой комплекс обещает стать воплощением представлений о комфортной и безопасной жизни. Это качественное и доступное современное жилье с развитым транспортным сообщением и инфраструктурой. ООО «Галактика» предлагает недорогую недвижимость категории «эконом» без потери качества среды обитания. В шаговой доступности все, что нужно: детский сад, спортивный объект, медицинский центр, зоны отдыха, парковки.



Генеральный директор ООО «Галактика» Арутюн Сурмалян был одним из инициаторов принятия областного закона об обманутых дольщиках, по которому застройщик может взять на себя обязательство предоставить 5 процентов возводимого жилья тем, кто оказался жертвой недобросовестных строительных компаний. В настоящий момент обозначенный закон уже вступил в силу, однако строительство ЖК «Сокол на Оганова» в рамках нового закона не планируется. Арутюн Арменакович рассказал о причинах такого решения.



— Несколько лет назад я предложил простой механизм решения проблемы обманутых дольщиков. Власти предоставляют застройщику скидку по земельному налогу, а застройщик передает жертвам мошенников 5 процентов возводимого жилья. Мое предложение поддержали областные и городские власти, — уточнил Сурмалян. — Но областной закон вступил в силу совсем недавно, а подготовка и согласование нашего проекта жилого комплекса длится более года. За это время бизнес-план получил одобрение в десятках ведомств. Попытаться действовать в рамках нового закона – значит начать все заново. И на это может уйти больше года. Хотя мне как бизнесмену выгоднее работать именно по новому закону. Мы собираемся построить 100 тысяч квадратных метров жилья, рыночная цена которого составляет 40 тысяч рублей за один квадратный метр. 5 процентов от этого объема – 200 миллионов рублей. Можете посчитать сами, что выгодно - 200 миллионов для обманутых дольщиков или более 400 миллионов рублей вложений в социальные объекты? Но и это не все. Если бы я начал строительство в соответствии с новым законом «Об обманутых дольщиках», то платил бы за аренду земельного участка 2 440 000 рублей в год. Сейчас же арендная плата составляет почти 23 000 000 рублей в год. За пять лет городской бюджет получит почти 100 миллионов рублей арендной платы!



Что касается условий продаж, компания уже заключила ряд соглашений с крупными банками о выгодных ипотечных кредитах. Отдел продаж ООО «Галактика» предоставит широкий выбор финансовых инструментов для приобретения нового жилья, в том числе и рассрочки платежей.



На Оганова много лет не строилось новое жилье, спрос на недвижимость в этом районе вырос. Тысячи людей, чье детство прошло именно здесь, повзрослели и завели собственные семьи. Конечно, многие из них захотят приобрести квартиру, не меняя территории проживания. Новый жилой комплекс - отличный вариант для молодых семей: это возможность жить отдельно, но недалеко от своих родственников.



— Я люблю Ростов! Это родной для меня город, я готов отдавать ему свои силы и возможности. Это особое чувство – когда ты живешь в городе, учишься, работаешь, ходишь по его улицам, а потом у тебя появляется возможность сделать его лучше, — поделился Арутюн Арменакович. — К тому же я не просто руководитель ряда компаний, но еще и депутат Законодательного собрания Ростовской области. На мне - двойная ответственность, и для меня самое главное — не подорвать доверие тех, кто поверил мне. А самая большая радость — когда удается успешно реализовать очень трудные проекты, когда ты понимаешь, что смог принести реальную пользу городу и людям.

