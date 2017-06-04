Направлявшийся в Одессу украинский лайнер сменил курс на Ростов





Направлявшийся в Одессу украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» внезапно сменил курс на Ростов-на-Дону.



1 июня судно вышло из Киева в направлении Одессы, однако из Херсона лайнер почему-то направился сразу в Измаил, после чего совершил переход в Вилково и взял курс на Крым, сообщает издание «Думская».



5 июня лайнер провел ночь у южного берега полуострова. В настоящее время он направляется к Ростову. Причина резкой смены курса пока не известна.



В круизной компании «Червона Рута», занимавшейся организацией туров на «Ватутине», заявили, что не владеют информацией о передвижениях судна.