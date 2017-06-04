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Направлявшийся в Одессу украинский лайнер сменил курс на Ростов

Направлявшийся в Одессу украинский лайнер сменил курс на Ростов

Направлявшийся в Одессу украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» внезапно сменил курс на Ростов-на-Дону.

1 июня судно вышло из Киева в направлении Одессы, однако из Херсона лайнер почему-то направился сразу в Измаил, после чего совершил переход в Вилково и взял курс на Крым, сообщает издание «Думская».

5 июня лайнер провел ночь у южного берега полуострова. В настоящее время он направляется к Ростову. Причина резкой смены курса пока не известна.

В круизной компании «Червона Рута», занимавшейся организацией туров на «Ватутине», заявили, что не владеют информацией о передвижениях судна.

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