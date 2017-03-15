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На выходных в Ростовской области будут идти дожди

На выходных в Ростовской области будут идти дожди

На выходных в Ростовской области будут идти дожди. 18 марта в южной столице ожидаются осадки. Температура воздуха ночью +1, днем +11 градусов. В воскресенье, 19 марта, дождей не ожидается, столбик термометра ночью остановится на отметке +2, а днем +12 градусов.

На следующей неделе в Ростове-на-Дону будет переменная облачность. С 20 по 22 марта температура воздуха ночью будет +3...+4, днем +12...+13 градусов. 22 марта ожидается небольшой дождь.

На юге области 18 марта возможны осадки. Температура воздуха на выходных будет +3 ночью и +13...+14 днем. В течение недели будет переменная облачность, 22 марта возможен небольшой дождь. Столбик термометра остановится на отметке +4 ночью и +14 днем.

На севере области дожди будут идти все выходные. Температура воздуха 18 и 19 марта днем будет +11...+12 градусов, ночью 0...+3. В течение недели будет переменная облачность, 22 марта ожидаются осадки. Температура воздуха ночью будет +3, днем +12...+13 градусов.

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