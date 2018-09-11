Авторизация

Регистрация


  • USD 69.57
  • EUR 80.65
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На выходных в Ростове проведут продовольственную ярмарку

На выходных в Ростове проведут продовольственную ярмарку
В субботу, 15 сентября, в Ростове пройдет ярмарка продуктов донских производителей. Торговля развернется на проспекте Кировском с 7 до 15 часов.

Прилавки будут находиться на территории от улицы Малюгиной до Красноармейской. Ассортимент представят широкий, среди товаров - овощи, фрукты, мед, мясо и хлебобулочные изделия. Покупателей приятно удивят цены, которые будут ниже рыночных на 10-15%.

Кроме того, планируется продажа живой рыбы и рыбной продукции местных предприятий. Цены на такие товары будут устанавливать производители.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.