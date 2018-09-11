На выходных в Ростове проведут продовольственную ярмарку



В субботу, 15 сентября, в Ростове пройдет ярмарка продуктов донских производителей. Торговля развернется на проспекте Кировском с 7 до 15 часов.



Прилавки будут находиться на территории от улицы Малюгиной до Красноармейской. Ассортимент представят широкий, среди товаров - овощи, фрукты, мед, мясо и хлебобулочные изделия. Покупателей приятно удивят цены, которые будут ниже рыночных на 10-15%.



Кроме того, планируется продажа живой рыбы и рыбной продукции местных предприятий. Цены на такие товары будут устанавливать производители.