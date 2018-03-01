На время ЧМ в Ростове запретят разрывать дороги





В Ростове на время чемпионата мира по футболу запретят плановые разрытия дорог и запасутся канализационными люками.



Исключением станут аварийные ситуации. Об этом сообщили во время встречи с руководителями ресурсоснабжающих организаций в администрации города.



В ходе совещания также отмечалось, что участились случаи, когда во время ремонтных работ вокруг разрытий не устанавливается ограждение. А последующее благоустройство территории после проведения работ выполняется некачественно.



Все работы в городе, связанные с разрытием дорог, будут прекращены в мае. Отдельно рассматривался вопрос об отсутствии канализационных люков на улицах города. В ближайшее время будет проведена их ревизия, и обеспечен запас на случай непредвиденных ситуаций.