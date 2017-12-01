На возведение фан-зоны для болельщиков в центре Ростова потратят 500 млн рублей



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В Ростове-на-Дону возведение фан-зоны для болельщиков обойдется в 500 млн рублей. Соответствующую заявку на сайте госзакупок разместила дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу. Строительство оплатят из казны региона.



В технической документации отмечается, что в зоне просмотра игр установят административный павильон для волонтеров, входную арку, VIP-трибуну, подиум для размещения оборудования, несколько спонсорских башен, павильон для продажи непродовольственных изделий, павильон для временного пребывания потерянных детей и бюро находок. Также здесь обустроят пункт регистрации персонала, административный павильон под офис FFF и проведут монтаж светового оборудования.



Аукцион состоится 9 декабря. Исполнитель должен выполнить все работы, в том числе демонтаж, до 15 августа 2018 года.



Тем временем жители донской столицы недовольны, что во время мундиаля Театральную площадь, на которой разместят фан-зону, перекроют. Ростовчане считают, что такое решение станет причиной транспортного коллапса в мегаполисе. Горожанка Марина Борисова разметила обращение на сайте Change.org с требованием перенести фан-зону на Левый берег Дона.