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На стройплощадке в районе аэропорта «Платов» обнаружен снаряд

На стройплощадке в районе аэропорта «Платов» обнаружен снаряд

В Грушевском сельском поселении Аксайского района в районе стройплощадки аэропорта «Платов» обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны.

Боеприпас нашли рабочие во время земляных работ в 70 метрах от контрольно-пропускного пункта аэропорта. Сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета поступило 11 марта в 13:23.

В тот же день житель села Староротовка Матвеево-Курганского района обнаружил в двух километрах восточнее посёлка три снаряда времен ВОВ калибра 80 мм. На следующий день, 12 марта, на своём частном подворье боеприпас нашёл житель хутора Красновка Тарасовского района. Ещё один артиллерийский снаряд обнаружен в поселке Шахтерский на улице Технической в Каменске-Шахтинском.
- Места обнаружения взрывоопасных предметов взяты под охрану до прибытия сапёров, - сообщили в ДПЧС Ростовской области. Приняты меры предосторожности, поданы заявки для изъятия и дальнейшего уничтожения снарядов.

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