Авторизация

Регистрация


  • USD 56.59
  • EUR 69.40
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На сноуборде по заснеженному левому берегу Дона прокатился ростовчанин: видео

На сноуборде по заснеженному левому берегу Дона прокатился ростовчанин: видео
На сноуборде по заснеженному левому берегу Дона прокатился ростовчанин. На записи, которая появилась в Cети, молодой человек, прицепившись к машине, показал чудеса равновесия.

По заснеженной дороге парень проехался мимо «Ростов Арены», показав чудеса экстрима. Свою поездку он умудрялся снимать на камеру и при этом ни разу не упал.

Видео уже успели просмотреть тысячи ростовчан, удивляясь экстремальным забавам молодых людей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.