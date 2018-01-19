На сноуборде по заснеженному левому берегу Дона прокатился ростовчанин: видео



На сноуборде по заснеженному левому берегу Дона прокатился ростовчанин. На записи, которая появилась в Cети, молодой человек, прицепившись к машине, показал чудеса равновесия.



По заснеженной дороге парень проехался мимо «Ростов Арены», показав чудеса экстрима. Свою поездку он умудрялся снимать на камеру и при этом ни разу не упал.



Видео уже успели просмотреть тысячи ростовчан, удивляясь экстремальным забавам молодых людей.

