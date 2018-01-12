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На рынке «Темерник» в Ростове начали сносить самовольно установленные ларьки

На рынке «Темерник» в Ростове начали сносить самовольно установленные ларьки
На улице Лелюшенко в Ростове на территории рынка «Темерник» начался демонтаж самовольно установленных ларьков.

Первые незаконно возведенные конструкции пошли под снос 15 января. По информации городской администрации, до конца недели планируется ликвидировать 80 незаконных торговых объектов.
- Это легковозводимые ларьки из ДСП и ДСВ, - отметил главный специалист сектора по вопросам сферы обслуживания администрации Первомайского района Виталий Игнатов.

Как сообщалось ранее, всего планируется демонтировать 87 самовольно установленных киосков. Решение о сносе было принято 6 января, так как владельцев торговых объектов установить не удалось.

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