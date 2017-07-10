На поиски пропавших в горах ростовских туристов вылетел вертолет МЧС: видео





На поиски пропавших ростовских туристов вылетел вертолёт. На борту Ми-8 МЧС России находятся четыре спасателя, сотрудник полиции и врач. Группа потерялась в горах Байкала в Иркутской области.



План поисков спасатели разработали с учётом возможного маршрута путешественников. Они отметили все опасные зоны, с которых и начнётся поиск. Вертолет вылетел на место исчезновения туристов утром 11 июля.



Напомним, что группа ростовчан 3 июля должна была прибыть в Иркутск. В назначенное время ни один путешественник на связь с родственниками не вышел, о чём сообщила супруга одного из пропавших. В настоящее время местоположение группы остается неизвестным. Сотрудники МЧС обследуют акватории рек из верховьев вниз по течению.



Поиск туристов осложняется тем, что группа, вопреки правилам, не зарегистрировала свой маршрут в аварийно-спасательных подразделениях. В связи с этим увеличивается география поисков.



