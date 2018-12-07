На пешеходной лестнице в Ростове обвалилось несколько ступеней



В Западном микрорайоне Ростова на пешеходной лестнице обвалилось несколько ступеней. Обрушение произошло на улице Русской.



По лестнице пешеходы спускаются на проспект Стачки. Это достаточно проходное место, недалеко находится отделение УФМС Железнодорожного района.



Ростовчане отмечают, что конструкция представляет опасность. Между пролётами образовался провал. Любое неосторожное движение может привести к падению и, соответственно, травме.



Как стало известно, в управление благоустройства Железнодорожного района уже поступило несколько жалоб. Однако, когда лестницу отремонтируют, пока не известно.