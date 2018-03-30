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На М-4 «Дон» образовалась 30-километровая пробка из-за дорожных работ

На М-4 «Дон» образовалась 30-километровая пробка из-за дорожных работ
На М-4 «Дон» образовалась 30-километровая пробка из-за дорожных работ. Затор начинается от поселка Горный и заканчивается в районе Казачьих Лагерей.

Сотни автомобилистов несколько часов добирались до Ростова-на-Дону. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения на этом участке не превышает пяти километров в час.

Водители советуют автомобилистам, которые только собрались выезжать в донскую столицу, искать альтернативные пути следования.

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