На М-4 «Дон» образовалась 30-километровая пробка из-за дорожных работ
На М-4 «Дон» образовалась 30-километровая пробка из-за дорожных работ. Затор начинается от поселка Горный и заканчивается в районе Казачьих Лагерей.
Сотни автомобилистов несколько часов добирались до Ростова-на-Дону. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения на этом участке не превышает пяти километров в час.
Водители советуют автомобилистам, которые только собрались выезжать в донскую столицу, искать альтернативные пути следования.