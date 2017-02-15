На дорогах Ростовской области ожидается гололед и плохая видимость из-за тумана





На дорогах Ростовской области ожидается гололед и плохая видимость из-за тумана и снега. Днем в большинстве районов выпадет мокрый снег, поэтому на дорогах будут снежные заносы и накаты.



Из-за погодных условий донская ГИБДД призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными. Автомобилистам необходимо соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.



Особенно внимательными нужно быть во время движения по эстакадам и мостам, потому что именно в этих местах есть большая вероятность возникновения гололеда.