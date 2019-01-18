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На Дону задерживают три поезда и четыре электрички

На Дону задерживают три поезда и четыре электрички

В Ростовской области из-за аварийного отключения тяговых подстанций Кутейниково и Колодези пропало напряжение в контактной сети на участке между станциями Сохрановка и Боченково. В результате произошла задержка четырех пассажирских поездов: № 79 Адлер – Архангельск, № 36 Адлер – Санкт-Петербург, № 336 Екатеринбург – Новороссийск, № 150 Махачкала – Минеральные Воды. Об этом сообщили вечером 21 января в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Кроме того, по техническим причинам вечером 21 января были задержаны пригородные поезда № 6812 Ростов – Сальск, № 6829 Сальск – Ростов и № 6027 Азов – Ростов.

Наутро 22 января информации о восстановлении графика поездов дальнего следования и электричек не поступало.

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