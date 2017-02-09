На Дону сотрудники МЧС за 2016 год спасли почти 6,5 тыс. человек и предотвратили ущерб на 2 млрд руб.





В Ростове прошёл учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности областной подсистемы РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).



Минувших год выдался напряженным для пожарных и спасателей региона: они ликвидировали последствия авиакатастрофы «Боинга» в Ростове, урагана в Белокалитвинском районе области, ливневых дождей в донской столице и других происшествия на территории региона.



Тем не менее, статистика показывает, что в 2016 году в регионе улучшилась оперативная обстановка, в частности снизилось число пожаров. Их количество в населенных пунктах уменьшилось на 4%, а количество погибших и травмированных на 8 и 2%. При этом не отмечено ни одного пожара с групповой гибелью людей.

- Почти 40 тысяч выездов спасателей совершено в 2016 году. Это говорит как и о динамике реагирования, так и о конечном результате – почти 6,5 тысяч спасенных человеческих жизней и предотвращенный ущерб более чем на 2 млрд руб., - говорит начальник главного управления МЧС России по Ростовской области Валерий Синьков.



Всего в прошлом году на территории Ростовской области произошло 2592 пожара, погибли 217 человек, травмировано 352 жителя области. На водных объектах зафиксировано 81 происшествие, что на 2,5% меньше чем в предыдущем году, погиб – 81 человек.



В 2016 году произошло 12 ЧС, при этом погибли 77 чел., что в 6,4 раза или на 541% больше АППГ (в 2015 г. – 12 погибших), из них – 62 чел. погибли в катастрофе «Боинга», пострадало 135 человек.



На помощь спасателям приходит современная техника. Так, в 2016 году донское управление МЧС получило 35 единиц различных автомобилей, беспилотные летательные аппараты, снегоходы и снегоболотоходы. В 2017 году переоснащение техникой будет продолжаться и уже в январе поступило 9 беспилотников различного типа.

- У нас развивается беспилотная авиация, если два года назад мы ещё и говорить об этом не могли, то сегодня у нас уже 15 таких аппаратов, - отметил Валерий Синьков.



Одной из задач спасателей в 2017 году является подготовка к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. В прошлом году была открыта пожарно-спасательная часть в районе строящегося аэропорта «Платов». В этом году не позже апреля она должна заступить на дежурство.



