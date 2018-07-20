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На Дону несколько барж чуть не задавили плавающего мужчину

На Дону несколько барж чуть не задавили плавающего мужчину
Житель Ростовской области едва не погиб, оказавшись в реке на судовом ходу.

ЧП произошло около 14 часов 22 июля на реке Дон в Аксае. Житель хутора Михайловка оказался на пути у каравана из нескольких барж. Суда подошли уже на расстояние 40 метров от 31-летнего мужчины. Им бы понадобилось 2 минуты, чтобы покрыть это расстояние. Мужчину спас сотрудник Аксайского поискового-спасательного подразделения.
- Быстрая реакция спасателя позволила вовремя доставить пострадавшего на берег и избежать трагедии, - отметили в ростовской поисково-спасательной службе во внутренних водах и территориальном море.

Напомним, что в этот же день на Дону чуть не утонул житель из хутора Колузаево Азовского района. Мужчина уплыл слишком далеко от берега, а вернуться обратно был не в состоянии. Спасатели заметили, что купающийся стал уходить под воду, и оказали ему помощь.

В Пролетарске на реке Чепрак тоже обнаружили пловца, который не мог самостоятельно вернуться на берег. Сотрудник спасательной службы заметил надувной матрац без хозяина и предположил, что человеку нужна помощь.
- Шансов самостоятельно добраться до берега у обессиленного 27-летнего купающегося не было. Поэтому спасатели добрались до него и доставили пловца на берег, - рассказали в ведомстве.

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