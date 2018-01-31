Авторизация

Регистрация


  • USD 56.26
  • EUR 69.79
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону мужчина предстанет перед судом за хранение оружия времен ВОВ

На Дону мужчина предстанет перед судом за хранение оружия времен ВОВ

В Ростовской области мужчина предстанет перед судом за хранение оружия времен Великой Отечественной войны. 55-летний житель Пролетарска обвиняется в незаконных переделке и хранении огнестрельного оружия.

По информации Южной транспортной прокуратуры, в конце мая 2017 года мужчина нашел в лесополосе гладкоствольное охотничье ружье 16-го калибра и пять патронов к нему. В тот же день в своём гараже он отпилил часть ствола и хранил огнестрельное оружие у себя. Кроме ружья, он в течение нескольких лет прятал взрывоопасные снаряды времен Великой Отечественной войны.
- Уголовное дело по статьям «Незаконная переделка огнестрельного оружия» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия» направлено в Пролетарский районный суд, - отметили в ведомстве.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до 5 лет и штраф от 100 до 200 тысяч рублей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.