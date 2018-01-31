На Дону мужчина предстанет перед судом за хранение оружия времен ВОВ





В Ростовской области мужчина предстанет перед судом за хранение оружия времен Великой Отечественной войны. 55-летний житель Пролетарска обвиняется в незаконных переделке и хранении огнестрельного оружия.



По информации Южной транспортной прокуратуры, в конце мая 2017 года мужчина нашел в лесополосе гладкоствольное охотничье ружье 16-го калибра и пять патронов к нему. В тот же день в своём гараже он отпилил часть ствола и хранил огнестрельное оружие у себя. Кроме ружья, он в течение нескольких лет прятал взрывоопасные снаряды времен Великой Отечественной войны.

- Уголовное дело по статьям «Незаконная переделка огнестрельного оружия» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия» направлено в Пролетарский районный суд, - отметили в ведомстве.



Мужчине грозит лишение свободы сроком до 5 лет и штраф от 100 до 200 тысяч рублей.