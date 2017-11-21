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На Дону из-за дыры в крыше многоэтажки потоки дождя залили подъезд дома

На Дону из-за дыры в крыше многоэтажки потоки дождя залили подъезд дома
В Ростовской области сквозь рухнувший потолок многоэтажки в подъезд дома хлынули потоки дождя. ЧП случилось в Гуково в доме № 14 на улице Костюшкина.

По словам жителей аварийного подъезда, в их доме почти два месяца назад в потолке образовалась дыра. Собственники квартир сразу же обратились к коммунальщикам. Тем не менее устранять проблему никто не спешил.

- Чтобы подъезд не затапливало, кто-то из соседей поставил под дыру бак, - рассказал один из жильцов. - Мы написали множество жалоб и обращений, но коммунальщики, похоже, не собираются ничего предпринимать.

В один из дождливых дней старый потолок рухнул, не выдержав напора воды. Дождевой «душ» начался прямо в подъезде. Из-за коммунального «водопада» владельцы с трудом добирались до собственных квартир.

Жители подъезда всерьез волновались, что потолок вот-вот рухнет и в их комнатах. Они продолжают подавать коллективные жалобы, но пока их обращения не принесли результата.

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