На благоустройство улиц Левобережной и Чемордачка в Ростове потратят 72 млн руб.



В Ростове на благоустройство улиц Левобережной и Чемордачка потратят 72 млн руб.



На двух улицах левобережья планируется убрать деревья и кустарники, уложить тротуарную плитку и асфальт, установить ограждения, смонтировать уличные тренажёры, карусели, детские горки, качели, а также постелить газон.



Сейчас управление благоустройства Кировского района ищет подрядчика, который выполнит работы. Проект будет финансироваться из областного и городского бюджетов.



Согласно информации, размещённой на сайте госзакупок, подрядчик должен будет выполнить работы в течение 60 дней. Победитель, который займется благоустройством, станет известен 9 октября.



Отметим, что на капитальный ремонт дороги Левобережная – Чемордачка было направлено почти полмиллиарда рублей. Протяженность участка автомобильной дороги составляет 7,5 км. В рамках капремонта здесь была расширена дорога в обе стороны для велосипедных полос и двусторонних тротуаров.

