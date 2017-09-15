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На благоустройство улиц Левобережной и Чемордачка в Ростове потратят 72 млн руб.

На благоустройство улиц Левобережной и Чемордачка в Ростове потратят 72 млн руб.
В Ростове на благоустройство улиц Левобережной и Чемордачка потратят 72 млн руб.

На двух улицах левобережья планируется убрать деревья и кустарники, уложить тротуарную плитку и асфальт, установить ограждения, смонтировать уличные тренажёры, карусели, детские горки, качели, а также постелить газон.

Сейчас управление благоустройства Кировского района ищет подрядчика, который выполнит работы. Проект будет финансироваться из областного и городского бюджетов.

Согласно информации, размещённой на сайте госзакупок, подрядчик должен будет выполнить работы в течение 60 дней. Победитель, который займется благоустройством, станет известен 9 октября.

Отметим, что на капитальный ремонт дороги Левобережная – Чемордачка было направлено почти полмиллиарда рублей. Протяженность участка автомобильной дороги составляет 7,5 км. В рамках капремонта здесь была расширена дорога в обе стороны для велосипедных полос и двусторонних тротуаров.

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