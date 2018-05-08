Мужчина пропал по дороге из Волгоградской области в донской регион



68-летний мужчина пропал без вести по дороге из Волгоградской области в донской регион. 7 марта Леонид Кудашко выехал на своем «Москвиче» из соседней области и исчез. Пенсионер направлялся в город Гуково.



По информации поискового отряда «Лиза Алерт Юг», Леонид худощавого телосложения, его рост - 164 сантиметра, волосы седые, глаза голубые. В день исчезновения на нем были темные джинсы, красно-синяя футболка, черная ветровка и черные туфли.



Все, кто видел пенсионера, могут позвонить по телефонам: 8-800-54-52 или 112, 02.