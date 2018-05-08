Авторизация

Регистрация


  • USD 62.52
  • EUR 74.18
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Мужчина пропал по дороге из Волгоградской области в донской регион

Мужчина пропал по дороге из Волгоградской области в донской регион
68-летний мужчина пропал без вести по дороге из Волгоградской области в донской регион. 7 марта Леонид Кудашко выехал на своем «Москвиче» из соседней области и исчез. Пенсионер направлялся в город Гуково.

По информации поискового отряда «Лиза Алерт Юг», Леонид худощавого телосложения, его рост - 164 сантиметра, волосы седые, глаза голубые. В день исчезновения на нем были темные джинсы, красно-синяя футболка, черная ветровка и черные туфли.

Все, кто видел пенсионера, могут позвонить по телефонам: 8-800-54-52 или 112, 02.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.