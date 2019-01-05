«Мистер Вселенная» из Ростова попросил руки своей девушки в Париже



Обладатель титула «Мистер модель Вселенной» собирается жениться. Эдуард Кривенко сделал предложение своей девушке в Париже. Об этом он рассказал своим подписчикам в «Инстаграме».



Кривенко поделился с поклонниками фотографиями, сделанными в Париже в тот волнительный момент. На кадрах мужчина дарит цветы и обнимает свою возлюбленную. На одном из снимков молодые держатся за руки. На пальце девушки красуется обручальное кольцо. Кроме того, «Мистер Вселенная» признался своей спутнице в любви.



– Ты должна знать, что я с тобой такой, каким меня знают дома близкие и родные. Я открыт перед тобой! Моя Женечка, моя семья, моя поддержка, – подписал фото Эдуард Кривенко.



Поклонники уже поздравили пару с радостным событием. Они оставили десятки одобрительных комментариев.



– Очень рада, что вы нашли любовь своей жизни. Красивая пара! – написала одна из подписчиц Эдуарда.