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Мэрия Ростова может привлечь участников митинга Навального к ответственности

Мэрия Ростова может привлечь участников митинга Навального к ответственности

Мэрия Ростова пригрозила привлечь участников митинга Навального к административной и уголовной ответственности.

Свой ответ заявителям акции «Требуем ответов на улицах Ростова» чиновники дали 20 марта. В тексте документа сказано, что информация о митинге дает основание предположить, что цели мероприятия являются антиконституционными. Администрация не запретила акцию, но и не согласовала место ее проведения.

В конце своего письма городские власти напоминают, что за массовые беспорядки и использование символики нацистских и экстремистских организаций можно отправиться в места не столь отдаленные.
- Мы, конечно же, сейчас пишем требование ответить нам четко насчет места и готовим иск в суд. В любом случае мы выйдем на улицы…, - написали сторонники оппозиционера в социальных сетях.

Митинг сторонников оппозиционера запланирован на 26 марта. Акцию собираются провести на Театральной площади с 14:00 до 18:00.

Мэрия Ростова может привлечь участников митинга Навального к ответственностиМэрия Ростова может привлечь участников митинга Навального к ответственности

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