Мать пятерых детей уехала из Уфы в Ростов и пропала





Мать пятерых детей уехала из Башкирии в Ростов и пропала. 49-летняя Валентина Елпаева неожиданно для своей семьи уехала из Уфы. 21 февраля она позвонила сначала мужу, затем старшей дочери с чужого телефона и сказала, что вместе с сестрой едет в Ростов-на-Дону.



Близкие пропавшей женщины утверждают, что она не взяла с собой ни мобильный телефон, ни деньги. Связаться с ней и с сестрой нет никакой возможности.



Особые приметы Валентины- шрам закругленной формы над правой бровью. Перед тем, как уехать из дома, она надела черную куртку.



Дома женщину ждет муж и пятеро детей. Двое из них несовершеннолетние. Всех, кто что-либо о местонахождении Валентины, просят позвонить по телефону 8-987-039-43-23.