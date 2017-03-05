Авторизация

Регистрация
  • USD 58.91
  • EUR 61.98
  • Погода в г. +2
Новости

Общество

0

Мать пятерых детей уехала из Уфы в Ростов и пропала

Мать пятерых детей уехала из Уфы в Ростов и пропала

Мать пятерых детей уехала из Башкирии в Ростов и пропала. 49-летняя Валентина Елпаева неожиданно для своей семьи уехала из Уфы. 21 февраля она позвонила сначала мужу, затем старшей дочери с чужого телефона и сказала, что вместе с сестрой едет в Ростов-на-Дону.

Близкие пропавшей женщины утверждают, что она не взяла с собой ни мобильный телефон, ни деньги. Связаться с ней и с сестрой нет никакой возможности.

Особые приметы Валентины- шрам закругленной формы над правой бровью. Перед тем, как уехать из дома, она надела черную куртку.

Дома женщину ждет муж и пятеро детей. Двое из них несовершеннолетние. Всех, кто что-либо о местонахождении Валентины, просят позвонить по телефону 8-987-039-43-23.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!