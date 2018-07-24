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Марина Боровская больше не ректор ЮФУ

Марина Боровская больше не ректор ЮФУ
Марина Боровская покидает пост ректора Южного Федерального университета. Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 24 июля. Однако Марина Александровна не осталась безработной, а заняла пост заместителя министра науки и высшего образования.

Марина Боровская находилась у руля ЮФУ с 2012 года. За это время ВУЗ не только вошел в двадцатку лучших ВУЗов России, но и изменился до неузнаваемости. Как минимум полностью изменилась внутренняя структура. Определенность в факультетах наступила лишь к 2015 году, когда к ЮФУ были присоединены несколько небольших институтов и крупных институтов, которые потеряли свою уникальность. В частности речь идет о педагогическом институте таганрогском институте радиоуправления.

Кроме того «правление» Боровской запомнилось скандалом с массовым увольнением педагогов, когда работы лишились несколько сотен преподавателей. К слову, тогда, в 2016 году на митинг выходили и студенты, и преподаватели. Но ничего не решение Марины Александровны не повлияло, преподаватели был уволены.

Стоит отметить, что за 6 лет ректорства, Боровская несколько раз была признана самым богатым ректором в области. За 2017 год ее доход составил 8,9 миллионов рублей.

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