Маму тяжелобольной малышки могут депортировать на Украину из Ростовской области





Маму больной малышки с сердцем с правой стороны депортируют на Украину из Ростовской области. Девушку вынуждают вернуться на родину, оставив в России двух маленьких детей.



В Россию молодая семья из города Снежное Донецкой области перебралась, когда на их родине началась война. Сначала Алексей и Виктория Присяжные с дочкой Ульяной жили у сестры в Твери. Там на свет появилась Варенька. На 32-й неделе беременности Виктория узнала, что у её младшей дочки сердечко бьется с правой стороны. А первую операцию крошке сделали, когда ей было только 12 дней.



Практически сразу поле рождения малышки семья перебралась в Санкт-Петербург, где Вареньке сделали еще одну операцию, после которой она 10 месяцев проходила курс реабилитации. Когда девочка уже могла находиться без ежедневного наблюдения врачей, супруги с детьми перебрались в Ростовскую область, где в хуторе Долгий живёт мама Алексея.

- На то время, что мы находились в Санкт-Петербурге на лечении, нам официально предоставили временное убежище как беженцам из Украины. Но его срок истек. Уже в Ростовской области мы подали документы заново, - рассказывает Виктория Присяжная. – Однако процесс всё время затягивался, подвижки наступили только после того, как я стала обращаться во всевозможные инстанции.



На момент возвращения из Санкт-Петербурга у мужа Виктории было оформлено временное убежище, у самой Виктории на руках - только справка о том, что её заявление на ВУ находится на рассмотрении. В Питере девушку заверили, что вышлют оригинал справки по запросу коллег из Ростовской области.

- Я постоянно интересовалась судьбой оригинала этой своей справки, пришла ли она из Санкт-Петербурга, меня заверили: всё будет в порядке, собирайте документы на временное проживание, - продолжает Виктория. – Мне с большим трудом удалось это сделать с двумя маленькими детьми на руках. Но когда подошёл к завершению срок рассмотрения моей заявки на РВП, оказалось, что все мои труды были напрасны.







В мае Министерство здравоохранения России выделило квоту на очередную операцию маленькой Варваре. Мама с дочкой на месяц улетели в Калининград, где была назначена операция. К моменту их возвращения документы на РВП уже должны были быть рассмотрены. Но по возвращении в Ростов Викторию ждала шокирующая новость: она должна оставить детей и уехать на родину.

- Мне пояснили: когда рассматривали мои документы, выяснилось, что моя справка на РВП просрочена. Хотя я, заранее переживая, интересовалась, всё ли будет в порядке, не возникнут ли у меня проблемы? Меня успокаивали. А теперь говорят: мы обязаны вас депортировать, вы не имеете права находиться в России.



По словам сотрудников ФМС, Вика должна уехать на три месяца, одна. Детей она не может взять с собой, их попросту не выпустят из страны.

- На детей распространяется временное убежище мужа, соответственно, они не имеют права пересекать границу, - поясняет девушка.



Виктория находится в отчаянии. Она не может оставить своих детей, но и не имеет права оставаться с ними. Маленькая Варенька после тяжелой операции нуждается в постоянной маминой заботе. Кроме неё, она сейчас к себе никого не подпускает. Да и сама мысль разлучиться со своей крошкой приводит Вику в шок: «Это же бессмыслица какая-то!» - говорит она.



У её младшей дочери - редкая патология: сердце малышки расположено с правой стороны. Такая патология встречается не чаще чем у одного из 10 тысяч человек. При отсутствии сопутствующих заболеваний прогноз у таких людей благополучный, но у девочки - врожденный порок сердца.







Сейчас Варваре Присяжной – 2,6 года. Как и все дети её возраста, малышка очень любопытна и подвижна. Но мама девочки каждый раз пытается сдержать её прыть. Варе противопоказаны всяческие физические нагрузки.



Операции на сосудах помогают поддерживать состояние девочки в норме. Крошке требуется постоянное наблюдение специалистов. Как говорит Виктория: «Нам запрещено всё!». Хотя, на первый взгляд, Варенька - обычный ребёнок, и внешне ничего не выдает её заболевание.



Куда обращаться, кого просить о помощи, Виктория уже не знает. Бюрократической машине неведомы человеческие чувства. И её в любой момент могут выдворить из России, оставив без присмотра маленьких детей. По-человечески взглянуть на эту ситуацию никто не хочет. Чиновники защищают себя, прикрывшись нормами закона. Заступиться за Викторию некому...