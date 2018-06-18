Котильон и мастерство владения шашкой показали болельщикам ЧМ-2018 казаки в Ростове



Болельщиков сборных Саудовской Аравии и Уругвая перед матчем развлекали творческие коллективы Ростовской области. Посетители парка на Левобережной насладились выступлениями донских казачьих кадетских корпусов, а также увидели торжественный развод казачьих дружинников-конников.



В период проведения чемпионата мира по футболу казачество принимает активное участие в поддержании общественного порядка. В общей сложности более 200 казаков обеспечивают порядок в городе во время проведения матчей чемпионата на стадионе «Ростов Арена».



- Казачество – это не только визитная карточка, это состояние души тех людей, которые живут на Дону, - отметил директор департамента по делам казачества и кадетских учреждений Ростовской области Александр Палатный. - Болельщики с большим интересом знакомятся с донскими традициями, а казаки участвуют не только в патрулировании и поддержании общественного порядка, но и радуют наших гостей показательными выступлениями.



Для ростовчан и гостей города подготовили масштабную культурную программу. На сцене парка на Левом берегу выступили учащиеся Донского кадетского корпуса императора Александра III, а также Орловского кадетского корпуса. Ученики представили показательные номера ловкого владения шашкой и автоматом.



- Я приехал в Ростов не только поболеть за сборную Саудовской Аравии, но и увидеть настоящих казаков на лошадях, - поделился впечатлениями Раджаи из столицы Саудовской Аравии. - Больше всего мне понравилось выступление кадетов с шашками. У нас на флаге есть меч, поэтому это близко мне.



Помимо выступления кадетов, на пляжной зоне прошел праздничный развод дружинников-конников. Динамичные перестроения конницы в разные виды строя и танец лошадей котильон приковали внимание сотен иностранных болельщиков и гостей парка на Левобережной. Зрители снимали происходящее на видео и делали селфи с казаками.