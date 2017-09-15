Космонавт подарил ростовчанам на День города снимки Ростова из космоса





Космонавт Сергей Рязанский подарил ростовчанам на День города снимки Ростова из космоса.



Командир экипажа космического корабля «Союз МС-05» и экипажа Международной космической станции сфотографировал донскую столицу с МКС. Фотографии он опубликовал на своей странице в инстаграмме, сопроводив поздравительной подписью.



«В эти выходные крупнейший город на юге Российской Федерации отмечает День рождения, - написал Сергей Рязанский. - Ростову-на-Дону – 268! С чем я и поздравляю ростовчан! В подарок дарю вам несколько снимков вашего города».



На фотографиях можно увидеть новый стадион «Ростов-Арена», Ворошиловский мост и мост Сиверса, ипподром. Снимки набрали в соцсети более пяти тысяч лайков. В комментариях ростовчане поблагодарили космонавта за подарок. Пользователи попросили астронавта сделать снимки Волгограда, Краснодара, Ставрополя, который празднует свой 240-летний юбилей в следующие выходные, и других городов.



Отметим, что в коллекции Сергея Рязанского уже десятки снимков из космоса. Так, в кадр космонавта попадали самый большой в мире вулкан Креницына, расположенный на одном из островов Курильского архипелага, города Владивосток, Оренбург, Киев, Минск, Берлин.





Сергей Рязанский - 535-й космонавт мира и 117-й космонавт России. Родился 13 ноября 1974 в Москве. Герой России. На счету космонавта два полёта, длительностью - 166 суток 6 часов 26 минут и четыре выхода в открытый космос, длительностью 19 часов 48 минут.



28 июля 2017 года Сергей Рязанский стартовал с космодрома Байконур в качестве командира экипажа космического корабля «Союз МС-05» и экипажа Международной космической станции.