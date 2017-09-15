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Космонавт подарил ростовчанам на День города снимки Ростова из космоса

Космонавт подарил ростовчанам на День города снимки Ростова из космоса

Космонавт Сергей Рязанский подарил ростовчанам на День города снимки Ростова из космоса.

Командир экипажа космического корабля «Союз МС-05» и экипажа Международной космической станции сфотографировал донскую столицу с МКС. Фотографии он опубликовал на своей странице в инстаграмме, сопроводив поздравительной подписью.

«В эти выходные крупнейший город на юге Российской Федерации отмечает День рождения, - написал Сергей Рязанский. - Ростову-на-Дону – 268! С чем я и поздравляю ростовчан! В подарок дарю вам несколько снимков вашего города».

На фотографиях можно увидеть новый стадион «Ростов-Арена», Ворошиловский мост и мост Сиверса, ипподром. Снимки набрали в соцсети более пяти тысяч лайков. В комментариях ростовчане поблагодарили космонавта за подарок. Пользователи попросили астронавта сделать снимки Волгограда, Краснодара, Ставрополя, который празднует свой 240-летний юбилей в следующие выходные, и других городов.

Отметим, что в коллекции Сергея Рязанского уже десятки снимков из космоса. Так, в кадр космонавта попадали самый большой в мире вулкан Креницына, расположенный на одном из островов Курильского архипелага, города Владивосток, Оренбург, Киев, Минск, Берлин.

Космонавт подарил ростовчанам на День города снимки Ростова из космоса
Сергей Рязанский - 535-й космонавт мира и 117-й космонавт России. Родился 13 ноября 1974 в Москве. Герой России. На счету космонавта два полёта, длительностью - 166 суток 6 часов 26 минут и четыре выхода в открытый космос, длительностью 19 часов 48 минут.

28 июля 2017 года Сергей Рязанский стартовал с космодрома Байконур в качестве командира экипажа космического корабля «Союз МС-05» и экипажа Международной космической станции.

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