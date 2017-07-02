Как повысить эффективность ЖКХ с помощью спутникового контроля?





Умные технологии прочно входят в каждую сферу жизни и рабочей деятельности человека. Не является исключением и жилищно-коммунальный сектор, повышение эффективности которого обязательно сказывается на конечных потребителях – простых гражданах. Для того чтобы сократить расходы, вести качественный контроль работы персонала и парка спецтехники, необходимо обратить внимание на современные телематические решения.







Работа предприятий ЖКХ всегда на виду. Если уборка территорий и вывоз мусора выполнены качественно, это видно невооруженным взглядом. Но еще большее внимание обратят на себя неполадки или сбои в этих процессах. Коммунальные хозяйства – это множество взаимосвязанных сложных процессов, контроль которых особенно важен. Парк техники предприятий ЖКХ включает много различных машин и оборудования для уборки и чистки улиц, вывоза мусора, борьбы со снегом и гололедом. Вся эта техника должна работать по назначению, без внезапных поломок и напрасных простоев, что во многом зависит от добросовестности и ответственности водителей-операторов. Современные телематические решения для удаленного мониторинга работы техники позволяют решать такие задачи с наибольшей эффективностью.



Среди высокотехнологичных решений для онлайн-контроля техники стоит выбирать те, которые обеспечивают мониторинг и анализ всех необходимых параметров. Важно контролировать загруженность операторов, расход топлива, количество рабочих циклов и фактически отработанное время. Сегодня это можно делать с помощью разработок российской компании «СКАУТ».



Специально для предприятий ЖКХ «СКАУТ» предлагает решение «Контроль уборки улиц». Чтобы его внедрить, надо установить на технику модули ГЛОНАСС/GPS-мониторинга, специальные датчики для контроля расхода топлива и датчики работы исполнительных механизмов. Данные с устройств считываются в режиме онлайн и передаются на сервер. Результат обработки и анализа полученной информации доступен в программе «СКАУТ-Платформа». В ней реализовано множество отчетов различной степени детализации для отслеживания каждой машины.



Базовый отчет в «Контроле уборки улиц» собирает данные о зонах работы машин. Для каждой единицы техники оператор может задавать разрешенные геозоны, выход за пределы которых рассматривается как отклонение от маршрута.







Групповой отчет «Моточасы и топливо» показывает ключевые показатели по каждой машине и сводную статистику. Здесь приводятся нормы расхода топлива по каждому из возможных рабочих циклов, что позволяет сразу выявлять перерасход горючего. В отчете также содержится информация о пробеге техники и типе машин.







Отчет «Заправки и сливы топлива» приводит более детальный анализ о расходе топлива, что позволяет исключить махинации с горючим со стороны водителей-операторов. Диспетчер или руководитель могут видеть объемы заправок и расходы топлива по каждой машине.







Для контроля водителей-операторов также может использоваться индивидуальный отчет «Моточасы и топливо». Он включает детализированные данные о пройденном расстоянии, фактически отработанном времени, работе машины в различных режимах, наличии непроизводственных простоев, расходах топлива и заправках.







При возникновении нештатной ситуации система спутникового контроля рассылает мгновенные сообщения по электронной почте всем ответственным лицам. Например, при выходе техники за пределы заданных геозон. В сообщении указывается номер машины, ее точное месторасположение с геопривязкой на карте.







Еще один инструмент для контроля техники на предприятиях ЖКХ – решение «Контроль мусоровозов». С его помощью можно анализировать объемы вывезенного мусора и работу на маршруте. Такие данные важны не только для контроля работы персонала, но и для расчета тарифов ЖКХ.



В случае с решением «Контроль мусоровозов» потребуется установить ГЛОНАСС/GPS-трекеры и датчики положения механизма с целью фиксации загрузки и разгрузки. Вся информация, фиксируемая этими устройствами, доступна в режиме онлайн в программе «СКАУТ-Платформа». Программа позволяет устанавливать зоны с привязкой к карте, в которых мусоровоз может осуществлять разгрузку.







Если машина нарушает заданные зоны, это сразу отображается в соответствующих отчетах. А ответственные лица получат уведомления по электронной почте, как в решении «Контроль уборки улиц».



Для подробного анализа работы мусоровозов в программе предусмотрен «Отчет по датчикам». С его помощью можно оперативно выявлять «левые» рейсы водителей, контролировать количество погрузок/разгрузок, адреса и время разгрузки и выгрузки, в том числе с разбивкой на разрешенные и неразрешенные зоны. В этом отчете все несанкционированные разгрузки выделяются красным цветом.







С помощью решения «Контроль мусоровозов» предприятия сегмента ЖКХ получают удобный инструмент для контроля автопарка и работы водителей-операторов. Стоит отметить, что требование устанавливать на мусоровозы системы ГЛОНАСС скоро будет прописано на законодательном уровне. Однако многие предприятия, которые активно работают над повышением эффективности, внедряют современные решения уже сейчас, не дожидаясь государственных инициатив.