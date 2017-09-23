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К середине недели на Дону похолодает до 16 градусов

К середине недели на Дону похолодает до 16 градусов
В Ростовской области к середине недели похолодает до 16 градусов.

В понедельник, 25 сентября, в южных районах области будет +23 градуса, в северных – +20. Но уже к среде на юге региона похолодает до
+17 градусов, а на севере - до +14. Ночью температура будет опускаться до 6-3 градусов. К выходным дневная температура опустится ещё ниже, до +14...+15 градусов. Ветер восточный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-20 м/с. При этом в регионе сохранится переменная облачность без осадков.

В Ростове в понедельник - +23 градуса, во вторник - уже +20. К среде температура опустится до +17 градусов днём и до +8 - ночью. К концу недели ночи станут ещё холоднее, до +5...+6 градусов.

В выходные в донской столице - +16...+18 градусов. В воскресенье прогнозируется небольшой дождь.

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