К середине недели на Дону похолодает до 16 градусов



В Ростовской области к середине недели похолодает до 16 градусов.



В понедельник, 25 сентября, в южных районах области будет +23 градуса, в северных – +20. Но уже к среде на юге региона похолодает до

+17 градусов, а на севере - до +14. Ночью температура будет опускаться до 6-3 градусов. К выходным дневная температура опустится ещё ниже, до +14...+15 градусов. Ветер восточный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-20 м/с. При этом в регионе сохранится переменная облачность без осадков.



В Ростове в понедельник - +23 градуса, во вторник - уже +20. К среде температура опустится до +17 градусов днём и до +8 - ночью. К концу недели ночи станут ещё холоднее, до +5...+6 градусов.



В выходные в донской столице - +16...+18 градусов. В воскресенье прогнозируется небольшой дождь.