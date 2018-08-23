Известного блогера и модель Михаила Шпака похоронили в Волгодонске



Близкие, друзья и знакомые простились с моделью и блогером Михаилом Шпаком. Молодого человека похоронили на родине – в Волгодонске.



Проводить в последний путь Михаила пришли десятки людей.

- Миша был очень светлым, добрым и талантливым человеком, – говорят его друзья.



Напомним, молодой человек скончался 18 августа в Ростове. Он умер в своей квартире. Накануне вечером Михаил вернулся домой и лёг спать, а наутро никто не смог до него дозвониться. Друзья забили тревогу. Дома молодого человека нашли без признаков жизни. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. По словам знакомых, ранее блогер на здоровье не жаловался. Его смерть стала большой неожиданностью для всех.



Незадолго до этого Михаил Шпак вернулся в Ростов после двух лет работы в другом городе. В донской столице он начал новый проект.