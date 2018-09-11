Избирательная комиссия Ростовской области – среди лидеров в рейтинге ассоциации наблюдателей



Избирательная комиссия Ростовской области вошла в тройку лидеров рейтинга ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ).



Оценка региональных избиркомов проводилась в рамках проекта НОМ «Электоральный патруль» с 1 августа по 8 сентября.



– Избирательные комиссии оценивались по таким критериям, как информирование избирателей, работа по регистрации кандидатов, оперативность рассмотрения жалоб и принятия мер, а также открытость и гласность. Калининградская, Нижегородская и Ростовская областные избирательные комиссии признаны лучшими, - поясняют эксперты ассоциации.



«Национальный общественный мониторинг» - это крупнейшая в России сеть независимых наблюдателей, которая объединяет ведущие общественные организации, среди которых - «Группа 32», Корпус «За чистые выборы», «Россия выбирает», «Народный наблюдатель», «Открытый альянс наблюдателей» и другие.



Цель проекта - это мониторинг избирательного процесса, предотвращение нарушений на выборах и помощь в реализации избирательных прав граждан. Одними из основных принципов являются информационная открытость и неангажированность.