Авторизация

Регистрация
  • USD 57.74
  • EUR 64.46
Новости

Общество

0

Из-за угроз украинских радикалов отменили концерт ростовчанина Басты в Одессе

Из-за угроз украинских радикалов отменили концерт ростовчанина Басты в Одессе
Из-за угроз украинских радикалов отменили концерт ростовчанина Басты в Одессе. Артист должен был выступить 18 июня в клубе «Ибица», однако шоу так и не состоялось.

Одесский радикал Сергей Стерненко вместе со своими последователями собирался сорвать концерт исполнителя. На своей странице в «Фейсбуке» он отметил, что крайне недоволен работой СБУ и пограничной службой.

«Давайте скажем спасибо СБУ и пограничной службе, которые впустили в Украину Василия Вакуленко. Он же вчера, 17 июня, успел выступить в Киеве. Не обращая внимания на три как минимум незаконных пересечения границы при въезде в оккупированный Крым. Пока в столице готовились гонять геев, там выступал п.....с», – высказался радикал в «Фейсбуке».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.