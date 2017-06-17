Из-за угроз украинских радикалов отменили концерт ростовчанина Басты в Одессе



Из-за угроз украинских радикалов отменили концерт ростовчанина Басты в Одессе. Артист должен был выступить 18 июня в клубе «Ибица», однако шоу так и не состоялось.



Одесский радикал Сергей Стерненко вместе со своими последователями собирался сорвать концерт исполнителя. На своей странице в «Фейсбуке» он отметил, что крайне недоволен работой СБУ и пограничной службой.



«Давайте скажем спасибо СБУ и пограничной службе, которые впустили в Украину Василия Вакуленко. Он же вчера, 17 июня, успел выступить в Киеве. Не обращая внимания на три как минимум незаконных пересечения границы при въезде в оккупированный Крым. Пока в столице готовились гонять геев, там выступал п.....с», – высказался радикал в «Фейсбуке».