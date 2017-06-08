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Из-за штормового предупреждения в Ростовской области водителей просят быть внимательнее на дорогах

Из-за штормового предупреждения в Ростовской области водителей просят быть внимательнее на дорогах
Из-за штормового предупреждения в Ростовской области водителей просят быть внимательнее на дорогах.

- Необходимо соблюдать безопасную дистанцию, боковой интервал, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий. Водителям следует избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, - призывает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Также не рекомендуется парковать машины вблизи деревьев и шатких конструкций.

Стоит отметить, что с 9 по 11 июня на территории региона ожидаются град, ливень и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.

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