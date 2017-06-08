Из-за штормового предупреждения в Ростовской области водителей просят быть внимательнее на дорогах



Из-за штормового предупреждения в Ростовской области водителей просят быть внимательнее на дорогах.



- Необходимо соблюдать безопасную дистанцию, боковой интервал, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий. Водителям следует избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, - призывает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Также не рекомендуется парковать машины вблизи деревьев и шатких конструкций.



Стоит отметить, что с 9 по 11 июня на территории региона ожидаются град, ливень и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.