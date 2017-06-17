Из-за иномарки без колеса на мосту Стачки образовалась огромная пробка





В Ростове на проспекте Стачки образовалась огромная пробка из-за автомобиля без колеса на мосту.



Затор образовался ранним утром 19 июня. И без того не простое положение в утренний час пик на этом участке усугубила поломавшаяся «Киа Спектра». Иномарка без колеса стояла в самом начале моста примерно с 6 утра. У машины отсутствовало переднее левое колесо. При этом водителя рядом не было. Иномарка стояла на домкрате, заняв почти всю полосу.



Уже к семи утра пробка растянулась до улицы Бабушкина, а к восьми достигла площади Дружинников.



Напомним, из-за ремонта закрыты две полосы для движения. Как сообщалось ранее, работы планируется завершить к сентябрю.



