Июльские выходные в Ростове: афиша



Ближайшие выходные в Ростове, как всегда, будут богаты на культурные мероприятия.



Несмотря на окончание театрального сезона, 16 июля у ростовчан и гостей города есть возможность посетить премьеру спектакля «Мольер» в частном театре «Человек в Кубе». Начало в 20:00.



Лига Парк приглашает на выставку Юрия Шевченко «Многоликий город N». Любимый город глазами талантливого художника. Автор работает в жанрах станковой живописи: пейзаж, жанровая композиция, портрет, натюрморт. Открытие 15 в 17:00.







В свободном пространстве «Циферблат» в 19:00 пройдёт гриль-вечеринка «Французская КиноКухня».



Два предстоящих жарких дня можно провести в городских парках. В парке имени М. Горького на выходных будут работать выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, с 16 до 18 часов 15 июля бесплатное занятие по акробатическому рок-н-роллу для всех желающих «Танцуй в парках», в куполе обсерватории с 19 до 23 можно будет полюбоваться звёздами. 16 июля с 8 утра до 15 часов будет работать клуб коллекционеров «Старый город», а на эстраде с 19:30 до 23 часов показ фильма «Друг, мой Колька!» (режиссер А. Митта, А. Салтыков, 1961 г.).



В Парке имени Н. Островского 15 июля с 11:30 до 13:30 развлекательная программа и игру в квотс «Волшебный мир сказок». 16 июля с 11:30 до 13:30 здесь пройдёт познавательная программа и спортивные эстафеты «Человек и природа», а с 17 до 18 часов концертная программа «В мире семи нот».



В парке имени Октября 15 июля с 18 до 19:30 можно поучаствовать в спортивно-развлекательной программе «Здоровый образ жизни». 16 июля в 16 часов начнётся игровая программа «Непоседы» с фонотекой популярной музыки и детскотекой. В это же время будет работать внестационарный пункт библиотеки им. Мичурина.







В детском парке имени В. Черевичкина 15 июля с 11 до 13:00 ждут особых деток в плескательном бассейне и на творческих мастерских. 16 июля с 10 утра до 12 часов на открытом воздухе можно поиграть в настольные игры.



В парке «Дружба» 15 и 16 июля с 16 до 20 часов пройдут соревнования по волейболу и шахматам. В воскресенье, 16 июля, с 14 до 20 часов на территории парка состоится фестиваль красок с участием творческих коллективов города.



В парке 1 Мая 15 июля с 14 до 16 часов традиционная встреча с группой по черлидингу «Экстрим». Спортсмены научат базовым движениям в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018. В 18 часов здесь начнётся вечер-караоке «Ваши любимые мелодии 90-х годов».



15 июля с 14 до 19 часов в парке имени Октябрьской революции пройдёт концерт, посвященный дню рождения творческого объединения «Спаркс», а 16 июля с 17 до 20 часов - сказочно-семейные истории от Нашидетки.ру.







16 июля в 18 часов в кинозале Публичной библиотеки состоится поэтический спектакль «Северная надбавка», посвященный юбилею Евгения Евтушенко.



В своё время поэма была признана скандальной и запрещена, поскольку в невыгодном свете показывала тяжёлые условия северной работы. Её также называли «Одой пиву» за большое внимание, уделённое теме алкоголя и пиву – самому вожделенному, но недоступному напитку для северян. Динамичная смена актёров, образов, ритма и места действия не дадут заскучать и обеспечат полную вовлечённость зрителей в течение всего спектакля.