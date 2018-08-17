«Гребут и живут в свое удовольствие»: как жители ростовской пятиэтажки сражаются с управляющей компанией





Татьяна Голосеева – председатель совета дома № 38/1 на улице Еременко. Домом вот уже три года управляет компания ООО «ПромЖилСервис». И чем дольше длятся эти отношения, тем больше проблем ложится на плечи жильцов. Плата за содержание, управление и текущий ремонт общедомового имущества на счет управляющей компании поступает регулярно, при этом далеко не всегда виден положительный результат потраченных сбережений.



Последние полгода жильцы дома живут по увеличенному тарифу: 2,40 – за текущий ремонт, 13,20 – за содержание жилого помещения и дополнительные 7 рублей к тарифу. Отдельной графой идет управление – 8 рублей с квадратного метра.



Раньше, говорит Татьяна Геннадиевна, за содержание жилого помещения собственники платили 12,60 рубля. К этому тарифу из-за протекающей крыши стали собирать дополнительно 10 рублей, и за два с половиной года накопили миллион двести. За текущий ремонт жильцы отдавали 1,69 рубля за квадратный метр. А это еще около 200 тысяч в копилку. Всего же, по подсчетам председателя, вышло 1,5 миллиона.



Из этих средств на счету осталось 500 тысяч. Однако вид 44-летнего дома нисколько не изменился – разве что в худшую сторону.



«НОУ-ХАУ» ДЛЯ КРЫШИ







Всё началось с протекающей крыши, жильцы пятых этажей жили среди воды и тазов. После многочисленных жалоб жильцов коммунальщики предложили сделать латочный ремонт. Обещали, что проблема исчезнет, однако проверку дождем обновленная крыша не прошла.

- В мае прошлого года пожилая пара таскала на крышу ведра с мастикой. Запах стоял ужасный. «Ноу-хау» – так это назвала директор управляющей компании. В жару это все расплавилось, потекло на балконы и сплиты. Мы просили управляющую компанию прекратить работы, писали во все инстанции, хотели узнать, чем мажут, в ответ – гробовая тишина. Я написала претензию. В итоге пришел инспектор, убеждал нас, что все в порядке, – рассказывает Татьяна. – Вызывали также промышленных альпинистов, чтобы они очистили фасад от черноты. За это отдали еще 94 тысячи.



Проходит дождь – и крыша снова протекает. У жильцов на пятом этаже растянулся натяжной потолок: под тяжестью скопившейся воды надулся пузырь. По словам председателя, на днях приходила все та же пожилая пара с мазутом в ведрах. Помажут – и крыша временно исправна. До следующего ливня. В итоге латочный ремонт обошелся жильцам в 300 тысяч. Хотя изначально, рассказывает Татьяна, управляющая компания называла другую цену – 126 тысяч.



ПОДЪЕЗДЫ – В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ







Уже больше трех месяцев прошло с тех пор, как во втором подъезде дома сгорела квартира. С улицы – будто огромная черная дыра. Подъезд отмывали общими усилиями – стены удалось привести в порядок, но вот к потолку и электрическому щитку жильцы лезть не решились. Помещение все еще в саже, до сих пор стоит запах гари.

- Мы звонили сразу после пожара, просили привести подъезд в порядок. В июле директор компании и ее муж – юрисконсульт – ушли в отпуск. Пришли секретарь и сын директора, которые вообще ничего не смыслят, - поделилась Татьяна.



На пострадавший подъезд коммунальщики обратили внимание только в августе.

- Они приходили на днях, 7 августа, писали акт. Предварительно назвали сумму в сто тысяч. И это только стены побелить. А у нас они все в трещинах, - возмутилась женщина. – К тому же сначала нужно старые окна в подъезде поменять, а уже потом белить стены.



Пластиковые окна установлены только в первом подъезде, в остальных четырех нужно поменять – деньги же вместе собирали. А это еще 150 тысяч. И они есть, можно взять из оставшихся 500 тысяч. Я писала управленцам насчет евроокон, но они до сих пор молчат.



В управляющей компании ответили, что согласно Жилищному кодексу жильцы должны предоставить решение общего собрания собственников, и тогда ремонт будет выполнен. Однако ничего подобного они не получали.

- Всё решается! – ответила секретарь организации и бросила трубку.



ТРУБОПРОВОД НА СКОРУЮ РУКУ







По словам управляющей домом, недавно коммунальщики полностью поменяли трубопровод. Да только сделали они эту непростую работу за два дня: 1 и 2 августа, причем усилиями всего двух рабочих. Пришлось даже прибегнуть к помощи жильцов – они держали освещение.

- В подвале текли трубы, но коммунальщики нас убеждали, что денег на их замену не осталось. Однако когда мы обратились в министерство, оказалось, что деньги все же есть. И тогда «управляйке» пришлось поспешно делать ремонт, – поделилась председатель совета. – Представляю, что там творится. За два дня такую работу сложно проделать качественно. 1 августа приходил инспектор из Госжилинспекции. Там работы только начались, все текло, воды было по щиколотку. А он по договоренности с управленцами докладывает, что все в порядке, все сделано. Врет внаглую!



При этом, по словам председателя, УК игнорирует решения жильцов дома, принятые на общих собраниях. Жители писали отказ от работ, поскольку нашли ошибки в смете. К тому же все необходимые материалы, по словам Татьяны, компания закупила по розничной цене, а не по оптовой, как это возможно при ремонте многоквартирных домов. В результате управленцы все равно все сделали по-своему, и общедомовая копилка опустела еще на 320 тысяч.

- На каждом собрании я пытаюсь добиться, чтобы коммунальщики изменили несколько пунктов в договоре, ущемляющие наши права. Например, чтобы они перестали брать себе 20% с каждого вида работы. Для замены трубопровода они нанимали сантехников со стороны, через ИП Рогачев, чтобы уйти от налога, – объясняет Татьяна. – В итоге ИП заплатил 6% налога в бюджет, и 20% управляющая забрала себе. Гребут и живут в свое удовольствие.



Собственники же хотели обратиться к проверенному подрядчику – строительной компании «900». Когда-то специалисты именно этой фирмы делали козырьки над входами в подъезды, и жители остались довольны сделанной работой. На все про все тогда потратили 60 тысяч.

- Сколько скандала было! – вспоминает Татьяна. – И это неудивительно, ведь управляющая за эту же работу требовала 180 тысяч – в три раза больше! Я писала в Госжилинспекцию, в организации ответили, что решение общедомовых собраний обязательны только для собственников. То есть жильцы между собой все обсудили и разошлись – такая у них политика.



Председатель совета дома надеется, что они добьются ремонта подъездов на оставшиеся полмиллиона. А с 28 августа собственники перейдут на спецсчет и начнут самостоятельно управлять средствами своего дома.