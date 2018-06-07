Гостей «ФЬЮЖНО» ждет широкая программа на набережной Дона



Ярмарка-фестиваль «ФЬЮЖНО» в ближайший weekend будет работать в течение трех дней - в воскресенье, понедельник и вторник. Всех ростовчан и гостей города ждет широкая развлекательная программа: шоу мыльных пузырей, настольные игры, крикет и, конечно же, музыкальные и даже театральные сюрпризы.



Жители и туристы смогут насладиться изобилием вкусной еды и напитков, а также приобрести сувениры, украшения, одежду, интересные и необычные товары и многое другое. Главное, что каждый weekend ассортимент ярмарки неизменно обновляется.



Стоит отметить, что 10 июня на сцене «ФЬЮЖНО» можно будет увидеть живое фламенко Ole, а уже вечером - выступление кавер-группы MirraProject. После этого всех ожидает танцевальная вечеринка W&H под открытым небом. 11 июня на сцене ярмарки - «Детские сказки» от Театра 18+, выступление трио «ВИНИЛ».



12 июня ростовчане вместе с «ФЬЮЖНО» смогут отметить День России. В честь праздника в 14:00 на фестивале выступит ансамбль песни и пляски Южного округа войск Национальной гвардии России. А вечером гостей ярмарки ждут шоу «Солёный попугай» и традиционный SUNDAY JAZZ JAM SESSION от Адама Терацуяна.



Ищите там, где #ФЬЮЖНО, на набережной между «Тихим Доном» и «Риверсайдом», ул. Береговая, 8-10! Ярмарка работает с 10 по 12 июня (воскресенье-вторник) с 11:00 до 23:00.



За более подробной информацией, а также по вопросам сотрудничества вы можете обращаться к PR-директору фестиваля-ярмарки Вере Чайка.



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