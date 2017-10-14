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Глава ДНР Захарченко приехал в Ростов на открытие памятника

Глава ДНР Захарченко приехал в Ростов на открытие памятника
Глава ДНР Александр Захарченко приехал в Ростов на открытие памятника «Героям Донбасса». Церемония состоялась днем 16 октября в парке имени Николая Островского.

На мероприятие в донскую столицу прибыл государственный и военный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. В торжестве также приняли участие сити-менеджер Ростова Виталий Кушнарев и помощник президента Владислав Сурков.

Открытие монумента начали с минуты молчания. Участники мероприятия почтили память погибших, сказали торжественные речи и возложили к памятнику цветы.

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