«Это не реформа, а преступление против народа»: ростовские эсеры идут в донской парламент с протестной повесткой



7 июля состоялась региональная конференция партии «Справедливая Россия». Эсеры огласили список кандидатов на выборах в Законодательное собрание Ростовской области и озвучили главные темы, с которыми они собираются обратиться к избирателям.



Так, в рамках мероприятия 54 делегата со всей области утвердили список из 93 кандидатов на выборах в ЗС по одномандатным округам и территориальным спискам, а также списки кандидатов на муниципальных выборах. Эсеры уверены, что на фоне антинародных реформ смогут увеличить свое представительство в Заксобрании. Сейчас партию «Справедливая Россия» в региональном парламенте представляют три депутата.



«Нет» - новой пенсионной реформе и росту цен



По словам председателя регионального отделения «СР», депутата Государственной Думы и 1-го заместителя думской фракции Михаила Емальянова, партия выступает против реформ, предпринимаемых Кабмином. Это решение аморально с нравственной точки зрения и опасно с политической.

– Пенсионная реформа в первую очередь ударит по самой базовой в электоральном смысле группе граждан – тем, кто все эти годы поддерживал решения нынешней власти. Такими законопроектами политики, безусловно, отталкивают от себя граждан, имеющих патриотических дух, тем самым лишаясь поддержки, - отметил Михаил Емельянов.



При этом у партии есть своя альтернативная реформа, которая положительно скажется как на экономике, так и на гражданах. Среди основных пунктов - введение прогрессивной шкалы налогообложения, изменение бюджетной политики и увеличение социальных расходов, а также снижение налогов для малого бизнеса.



Безусловно, эсеры не намерены ограничиваться только федеральной тематикой, ведь проблем хватает и на региональном уровне.



Депутат Законодательного собрания Ростовской области, руководитель фракции «СР» в донском парламенте Сергей Косинов считает, что необходимо вернуть прямые выборы глав администраций и муниципальных образований.

- Сейчас избирателей интересуют вопросы касательно строительства Багаевского гидроузла. Многие эксперты выступают против этого и заверяют, что донской регион ждут экологические проблемы, - отмечает Сергей Косинов. - Мы последовательно выступаем в защиту объектов культурного наследия и за сохранение природных памятников и заповедников в регионе. Между тем важной частью выборов для нас станет «пенсионная реформа». Мы против нее! Это не реформа, а бессовестный отбор денег у миллионов россиян.







Сильная команда – залог успеха



После того как выступили Михаил Емельянов и Сергей Косинов, были озвучены имена кандидатов в донской парламент. Действующий депутат Законодательного собрания Ростовской области, руководитель фракции СР в донском парламенте Сергей Косинов отметил, что состав кандидатов очень сильный и многие из них претендуют на победу на выборах 9 сентября.



В областном списке - три фамилии. Первым номером идет депутат Госдумы Михаил Емельянов, следом за ним - Сергей Косинов. Третье место занимает молодой и перспективный предприниматель, генеральный директор группы компаний «Алюмтек» Дмитрий Короченский.



В ходе представления кандидатов было сказано, что случайных людей в списке нет, ведь на выборах в 2013 году тому же Дмитрию Короченскому для победы в 14-м одномандатном Волгодонском округе не хватило несколько сотен голосов. В этом году Дмитрий Короченский снова вступит в борьбу в Волгодонском одномандатном округе. Только на этот раз в 13-м.



Сергей Косинов будет бороться за победу в одномандатном Азовском округе. Его авторитет и популярность среди населения дают основания на победу.



В Заксобрание по «Западному» Таганрогскому одномандатном округу идет Игорь Беляев. Политик уже побеждал на выборах в 2013 году. Он пользуется особым доверием у граждан. В Таганроге постоянно работают два приемных депутата. Стоит отметить, что именно по его инициативе было организовано несколько пикетов против пенсионной реформы.



«Справедливая Россия» по Кировскому одномандатному округу выдвинула Александра Кожина – историка и краеведа, руководителя ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, человека, посвятившего свою жизнь охране исторических памятников и сохранению самобытного облика донской столицы. Александр Олегович выступает защитником здания ростовского театра кукол. Эксперт против того, чтобы здание передали в собственность РПЦ. Он уже выдвигался в региональные и местные органы власти и получал хороший процент.

В Советском районе Ростова выдвинули действующего депутата ГД, председателя комиссии по торговле, общественному питанию, бытовому обслуживанию и малому предпринимательству, руководителя фракции «СР» в гордуме Алексея Лященко.

Известный предприниматель Борис Вальтер идет бороться за победу в Батайском одномандатном округе. Шансы бизнесмена высоки. Он человек дела, на которого могут рассчитывать граждане.



На конференции Михаил Емельянов подчеркнул, что в Ростовской области в партии состоят более 14 тысяч человек.

- Сейчас у нас 120 избранных депутатов различного уровня - от Государственной Думы до поселковых советов. В списках наших кандидатов - 15 действующих депутатов городских дум, пять депутатов районных дум и пять депутатов сельских поселений, - подытожил Михаил Емельянов. – У «Справедливой России» есть все шансы для того, чтобы увеличить свое представительство в донском парламенте, ведь нынешнее правительство своими действиями вызывает все больше недовольства у граждан.



В рамках конференции были утверждены и списки кандидатов на муниципальных выборах, которые пройдут в девяти муниципальных образованиях области. Среди них - Шахты, Новошахтинск, Аксай, Красный Сулин, Сальск. Руководители партии уверены, что там, где муниципальные выборы совпадают с выборами в Законодательное собрание, результат эсеров будет еще лучше.



Так, на конференции был единогласно утвержден список всех кандидатов. Голосование, как и положено по закону, проходило в присутствии представителей администрации области и избирательной комиссии Ростовской области. Теперь кандидатам предстоит идти в народ, чтобы донести до населения свою позицию и получить поддержку на выборах, которые состоятся 9 сентября.