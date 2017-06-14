Экипаж «Генерала Ватутина» отправили домой





Члены экипажа круизного лайнера «Генерал Ватутин» сошли на берег. Команда отправлена в отпуск. Тем временем лайнер проходит процедуру переоформления флага.

- Экипаж в составе 13 граждан Украины и пятерых россиян отправлен по домам, - рассказал источник.



Напомним, круизный лайнер «Генерал Ватутин» прибыл в Ростов 8 июля. Изначально судно направлялось в Одессу, однако сменило курс на донскую столицу. На якорной стоянке в Керченском проливе корабль прошёл погранконтроль.



Как выяснилось, пассажирский трёхпалубный теплоход прибыл в Ростов для смены флага и включения в российский морской регистр для осуществления дальнейшей коммерческой деятельности на территории России.



