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Двое жителей Ростовской области задержаны в Крыму за ограбление парня

Двое жителей Ростовской области задержаны в Крыму за ограбление парня
В Симферополе по подозрению в ограблении местного жителя задержаны двое уроженцев Ростовской области. Их подельники сейчас разыскиваются.

Поздно вечером 21 ноября четверо налётчиков рядом с торговым центром на проспекте Победы напали на 19-летнего парня. Применив насилие, грабители забрали у него 20 тысяч рублей, после чего сбежали. Потерпевший обратился в полицию.

Через время полицейские задержали подозреваемых – 25-летнего и 21-летнего жителей Волгодонска.
- Злоумышленники дали признательные показания в совершении ограбления, - рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым. - С их слов, украденные деньги они разделили между собой поровну и потратили на собственные нужды.

Сейчас полицейские разыскивают ещё двоих участников ограбления, также уроженцев Волгодонска. Это 23-летний Александр Токарев и 24-летний Артур Чен.

Всех, кто узнал молодых людей на фотографии и знает, где они могут находиться, просят сообщить в полицию.

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