Двое жителей Ростовской области задержаны в Крыму за ограбление парня



В Симферополе по подозрению в ограблении местного жителя задержаны двое уроженцев Ростовской области. Их подельники сейчас разыскиваются.



Поздно вечером 21 ноября четверо налётчиков рядом с торговым центром на проспекте Победы напали на 19-летнего парня. Применив насилие, грабители забрали у него 20 тысяч рублей, после чего сбежали. Потерпевший обратился в полицию.



Через время полицейские задержали подозреваемых – 25-летнего и 21-летнего жителей Волгодонска.

- Злоумышленники дали признательные показания в совершении ограбления, - рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым. - С их слов, украденные деньги они разделили между собой поровну и потратили на собственные нужды.



Сейчас полицейские разыскивают ещё двоих участников ограбления, также уроженцев Волгодонска. Это 23-летний Александр Токарев и 24-летний Артур Чен.



Всех, кто узнал молодых людей на фотографии и знает, где они могут находиться, просят сообщить в полицию.