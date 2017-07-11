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Движение по мосту в Аксайском районе на М-4 «Дон» ограничат на месяц

Движение по мосту в Аксайском районе на М-4 «Дон» ограничат на месяц
Движение транспорта по мосту в Аксайском районе на трассе М-4 «Дон» ограничат на месяц.

Для движения закроют правую полосу путепровода на 1034-м километре автодороги. Ограничение связано с дефектами несущих балок пролетных строений. Как отмечают специалисты, дальнейшее развитие повреждений может привести к обрушению конструкций пролётных строений.
- По результатам осмотра пролетных строений экспертами сделан вывод, что повреждения балок связаны с повышенными нагрузками от движения грузовых автомобилей и провоза сверхнормативных грузов в период с 1 по 17 июня, - сообщили в Росавтодоре.

Правая полоса путепровода будет закрыта для движения с 17 июля по 15 августа. В это время здесь будут проводиться мероприятия по восстановлению несущей способности балок пролетных строений путепровода.

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