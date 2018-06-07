Две судьбы Александровской рощи





Новость о благоустройстве Александровской рощи в Ростове вызвала неоднозначную реакцию местных жителей. Одни считают, что погрязший в мусоре парк давно пора благоустроить, другие же, напротив, опасаются, что Ростов лишится части своих зеленых насаждений.



Сегодня лесной массив представляет собой печальное зрелище. Неблагоустроенная заброшенная территория постепенно превращается в свалку. Огромный пустырь зарастает амброзией, а ветер гоняет пустые пакеты, бумажки, пластиковые бутылки. Отдельные участки парка уже превратились в настоящие свалки, которые в свою очередь привлекают стаи бездомных собак.







Городская администрация планирует отдать пустырь под постройку нового микрорайона. Получивший участок инвестор будет обязан отдать 5 процентов от построенных квадратных метров обманутым дольщикам. Для людей, которые годами ждут свои квартиры и практически потеряли надежду когда-либо въехать в собственное жилье, это реальный шанс.







До сих пор проблема казалась нерешаемой. Власти не могли взять на себя обязательства обманувших ростовчан застройщиков, достроить дома и заселить всех в квартиры. Донским законодателям удалось найти выход. Закон о поддержке обманутых дольщиков был принят в апреле. Ростовчане, зарегистрированные в реестре обманутых дольщиков, смогут получить жилье из расчета за однокомнатную квартиру в проблемном объекте – 33 кв. м, за двухкомнатную – 42 кв. м и за трехкомнатную – 54 кв. м в новом доме. Сегодня в реестре - 1 200 человек. Около половины из них смогут въехать в свои квартиры уже в этом году. Ещё одним условием застройки участка рядом с Александровской рощей является благоустройство прилегающей территории с велодорожками, зонами для пикника, спортивными и детскими площадками.







Сейчас по факту роща бесхозная. Субботники, которые проводятся там в лучшем случае раз в год, не решают проблему. Труд десятков местных жителей идет насмарку: уже через месяц парк вновь захламляется мусором. Со временем ситуация будет только усугубляться. Так происходит каждый раз, когда у территории нет добросовестного хозяина.







Нельзя не сказать и о том, что в последние годы в Ростовской области, к счастью, появилась традиция проводить дни древонасаждений. А компании, ведущие застройку или занимающиеся благоустройством территорий, обязаны проводить компенсационные высадки в случае вырубки деревьев.







Таким образом, на чаше весов - совершенно неравнозначные факторы: жилье для сотен семей, благоустроенная территория и принципиальная ничем не подкрепленная позиция экозащитников Александровской рощи. Разумеется, в современном городе-миллионнике с его огромным количеством машин должны быть зеленые парки, и как можно больше. Очень хорошо, что ростовчане реагируют на события, происходящие в городе. Только активное участие горожан в жизни Ростова может сделать его комфортным для всех. Однако к любому решению нужно подходить взвешенно, учитывая интересы разных категорий ростовчан. Сейчас для этого есть возможности. Местные власти и предпринимательское сообщество готовы к открытому диалогу.



