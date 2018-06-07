Авторизация

Регистрация


  • USD 62.34
  • EUR 73.37
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Две судьбы Александровской рощи

Две судьбы Александровской рощи

Новость о благоустройстве Александровской рощи в Ростове вызвала неоднозначную реакцию местных жителей. Одни считают, что погрязший в мусоре парк давно пора благоустроить, другие же, напротив, опасаются, что Ростов лишится части своих зеленых насаждений.

Сегодня лесной массив представляет собой печальное зрелище. Неблагоустроенная заброшенная территория постепенно превращается в свалку. Огромный пустырь зарастает амброзией, а ветер гоняет пустые пакеты, бумажки, пластиковые бутылки. Отдельные участки парка уже превратились в настоящие свалки, которые в свою очередь привлекают стаи бездомных собак.

Две судьбы Александровской рощи

Городская администрация планирует отдать пустырь под постройку нового микрорайона. Получивший участок инвестор будет обязан отдать 5 процентов от построенных квадратных метров обманутым дольщикам. Для людей, которые годами ждут свои квартиры и практически потеряли надежду когда-либо въехать в собственное жилье, это реальный шанс.



До сих пор проблема казалась нерешаемой. Власти не могли взять на себя обязательства обманувших ростовчан застройщиков, достроить дома и заселить всех в квартиры. Донским законодателям удалось найти выход. Закон о поддержке обманутых дольщиков был принят в апреле. Ростовчане, зарегистрированные в реестре обманутых дольщиков, смогут получить жилье из расчета за однокомнатную квартиру в проблемном объекте – 33 кв. м, за двухкомнатную – 42 кв. м и за трехкомнатную – 54 кв. м в новом доме. Сегодня в реестре - 1 200 человек. Около половины из них смогут въехать в свои квартиры уже в этом году. Ещё одним условием застройки участка рядом с Александровской рощей является благоустройство прилегающей территории с велодорожками, зонами для пикника, спортивными и детскими площадками.

Две судьбы Александровской рощи

Сейчас по факту роща бесхозная. Субботники, которые проводятся там в лучшем случае раз в год, не решают проблему. Труд десятков местных жителей идет насмарку: уже через месяц парк вновь захламляется мусором. Со временем ситуация будет только усугубляться. Так происходит каждый раз, когда у территории нет добросовестного хозяина.

Две судьбы Александровской рощи

Нельзя не сказать и о том, что в последние годы в Ростовской области, к счастью, появилась традиция проводить дни древонасаждений. А компании, ведущие застройку или занимающиеся благоустройством территорий, обязаны проводить компенсационные высадки в случае вырубки деревьев.

Две судьбы Александровской рощи

Таким образом, на чаше весов - совершенно неравнозначные факторы: жилье для сотен семей, благоустроенная территория и принципиальная ничем не подкрепленная позиция экозащитников Александровской рощи. Разумеется, в современном городе-миллионнике с его огромным количеством машин должны быть зеленые парки, и как можно больше. Очень хорошо, что ростовчане реагируют на события, происходящие в городе. Только активное участие горожан в жизни Ростова может сделать его комфортным для всех. Однако к любому решению нужно подходить взвешенно, учитывая интересы разных категорий ростовчан. Сейчас для этого есть возможности. Местные власти и предпринимательское сообщество готовы к открытому диалогу.

Две судьбы Александровской рощиДве судьбы Александровской рощиДве судьбы Александровской рощиДве судьбы Александровской рощиДве судьбы Александровской рощиДве судьбы Александровской рощиДве судьбы Александровской рощиДве судьбы Александровской рощиДве судьбы Александровской рощиДве судьбы Александровской рощиДве судьбы Александровской рощиДве судьбы Александровской рощиДве судьбы Александровской рощиДве судьбы Александровской рощиДве судьбы Александровской рощиДве судьбы Александровской рощиДве судьбы Александровской рощиДве судьбы Александровской рощиДве судьбы Александровской рощиДве судьбы Александровской рощиДве судьбы Александровской рощиДве судьбы Александровской рощиДве судьбы Александровской рощиДве судьбы Александровской рощиДве судьбы Александровской рощиДве судьбы Александровской рощиДве судьбы Александровской рощиДве судьбы Александровской рощи

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.