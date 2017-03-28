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Два снаряда нашли в Ростовской области вблизи пруда и производственной базы

Два снаряда нашли в Ростовской области вблизи пруда и производственной базы

Очередные взрывоопасные находки сделали в Ростовской области. Так, утром 29 марта артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны нашли в Дячкинском сельском поселении Тарасовского района. Боеприпас находился в хуторе Мокроталовка на поляне вблизи пруда. До приезда взрывотехников местно обнаружения находится под охраной полицейских.

В этот же день в Волошинском сельском поселении Родионово-Несветайского района нашли ещё один снаряд. Взрывоопасный предмет лежал в поле недалеко от производственной базы «Степное».
- Места обнаружения взрывоопасных предметов находятся под охраной, - сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС.

Спасатели предупреждают, что разминированием, обезвреживанием или уничтожением подобных предметов занимаются только специалисты. Нарушение элементарных правил безопасности может привести к несчастным случаям. Об обнаружении взрывоопасных предметов следует сообщить по телефону 112.

Напомним, неделю назад в селе Покровском Неклиновского района была найдена миномётная мина времён войны диаметром 65 мм. Ранее сапёры воинской части Сальска уничтожили шесть артиллерийских снарядов 152 мм и три миномётных мины 122 мм.

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