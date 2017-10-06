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Домашняя львица из Ростова покоряет социальные сети: видео

Домашняя львица из Ростова покоряет социальные сети: видео
Домашняя львица из Ростова покоряет социальные сети. Видео с ручной «царицей зверей» появилось в сети.

Для многих ростовчан давно не секрет, что в городе живет маленький львенок, а точнее - львица. Она обитает в одном из частных дворов донской столицы. Те, кому довелось лично видеть животное, отмечают, что львица очень игривая и добрая.

На записи видно, что дикая кошка стала совсем домашней и ручной. Она спокойно ездит в машине на заднем сиденье.

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