Домашняя львица из Ростова покоряет социальные сети: видео



Домашняя львица из Ростова покоряет социальные сети. Видео с ручной «царицей зверей» появилось в сети.



Для многих ростовчан давно не секрет, что в городе живет маленький львенок, а точнее - львица. Она обитает в одном из частных дворов донской столицы. Те, кому довелось лично видеть животное, отмечают, что львица очень игривая и добрая.



На записи видно, что дикая кошка стала совсем домашней и ручной. Она спокойно ездит в машине на заднем сиденье.



