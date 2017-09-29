Дмитрий Харатьян гонялся за мотоциклом в центре Ростова





Известный актёр Дмитрий Харатьян устроил гонки за мотоциклом в центре Ростова. Артист играет главную роль в фильме, съёмки которого сейчас проходят в Ростове.



В субботу 30 сентября у ростовчан была возможность понаблюдать за съёмочным процессом, в том числе за работой Харатьяна.

«Нечасто можно увидеть на улицах Ростова-на-Дону, как снимают кино, а тут еще повезло встретиться лицом к лицу с известным актером, - рассказал горожанин. - В последнюю субботу сентября прогуливаясь с семьей, совершенно случайно попали на съемки продолжения фильма «Зеленый фургон». Удалось со стороны понаблюдать, как снимались кадры погони героя Дмитрия Харатьяна за мотоциклом».



Актёр играет роль повзрослевшего гимназиста Володи Патрикеева. Напомним, по сюжету первого фильма 1983 года Володя Патрикеев приходит работать в милицию после гражданской войны. Действие нового «Зелёного фургона» происходит после войны в 1946 году. Повзрослевший Патрикеев ищет похитителя скифского золота. Реликвию вор хочет вывезти в Турцию. Режиссер картины Сергей Крутин.



В Ростове съёмки проходили в парке имени 1-го Мая, заброшенном корпусе одного из университетов и на улице Донской, где во дворе одного из домов пришлось заменить современные металлические ворота деревянными. По словам представителей съёмочной группы, ростовский дворик со своей нетипичной архитектурой, очень напоминает Одессу, где разворачивается действие картины.



У ростовчан также была возможность принять участие в съёмках. Из числа местных жителей выбирали актёров массовки.





